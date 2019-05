"Tutta la notte a bagnare il terreno per paura delle fiamme. Quella zona incolta va pulita"

"Stanotte non ho dormito per niente. Con l'acqua del nostro pozzo, insieme agli altri residenti, ho bagnato continuamente il terreno sottostante le case. Il chiarore delle fiamme e lo strepitio continuo facevano davvero paura. Non sono riuscito a dormire fino a quando i vigili del fuoco non hanno lasciato la zona dopo aver spento completamente l'incendio". Parla uno dei residenti del Comprensorio Arianna, in contrada Frutteto, due palazzine e una serie di villette in cui abitano più di 20 famiglie.

Il rogo di località Incoronata ha bruciato circa due ettari di terreno ricoperto di erba incolta e piante spontanee.

"Siamo a 300 metri dal campo sportivo e, per fortuna, qui le fiamme non sono arrivate grazie al grande lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile. Ma abbiamo avuto paura, perché stanotte non vedevamo la reale distanza delle fiamme e siamo ai margini di un avvallamento che si trova tra il campo sportivo dell'Incoronata e via San Rocco. La zona è invasa da canneti e altra vegetazione foltissima. Certe aree, private o pubbliche che siano, vanno tenute pulite. Lo chiediamo da oltre un decennio agli uffici comunali competenti, ma riceviamo sempre risposte vaghe. Vediamo se si decidono dopo la pericolosa e bruttissima situazione creatasi stanotte".

Alcuni manifestano le loro perplessità sullo spettacolo pirotecnico in una serata ventilata, come quella di ieri. "Voglio lanciare - dice G.D.D. - una proposta all'amministrazione comunale: sostituire i fuochi d'artificio con un bel concerto. Sai che fior d'artista che potremmo invitare, attraendo così qualche turista in più...".

Nel video seguente è possibile vedere in basso a destra il rogo che si innesca durante i fuochi d'artificio