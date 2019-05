Torrebruna e Gissi si aggiudicano i rispettivi big match. Goleade di Audax, Montalfano e Furci

A quattro giornate dal termine, non cambia niente in testa alla classifica di Terza categoria. Dopo la pausa, le squadre del girone vastese sono tornate in campo per lo sprint finale.

Due i big match di giornata. Il primo se l'è aggiudicato il Torrebruna che ha ricevuto e sconfitto la Pro Vasto. I granata premono negli ultimi 15 minuti del primo tempo, gran riflesso in controtempo di Smerilli e sugli sviluppi del calcio d'angolo seguente prendono la traversa. Allo scadere della prima frazione, Pianese incrocia splendidamente di sinistro e fredda il portiere casalingo. Il ribaltone del Torrebruna arriva nella ripresa. Al 57' pareggia di testa l'intramontabile Donato Di Pardo. Tre minuti dopo è ancora il 9 di casa a segnare con una botta da distanza ravvicinata. All'82' grande occasione per i vastesi con il subentrato Finamore che aggancia un cross, entra in area ma poi spara alto.

L'altra sfida di rilievo si tinge di gialloblu con la vittoria del Gissi sugli Aquilotti per 2 a 0. I sansalvesi non hanno demeritato, ma sulla loro strada hanno trovato le grandi parate del n. 1 di casa. Per la formazione allenata da Massimo Bolognese – che resta comunque in zona play off – è stata fatale la doppietta di Alessio Di Filippo.

Il Vasto United si porta al terzo posto grazie alla vittoria non scontata contro il Montazzoli. Finisce 3 a 0 per i biancorossi. Primo tempo senza grosse emozioni da entrambe le parti, nel secondo tempo cambia il risultato. Il primo gol è di Doan su punizione, ma con la responsabilità del portiere ospite, la seconda rete la segna Yuri Romilo seguito poi dal gol dell'esperto Aurelio Checchia. Il Montazzoli si nota con una conclusione parata dall'estremo difensore di casa.

Il Furci dilaga in casa contro il Carpineto Guilmi segnando 5 reti e subendone una: doppietta di Domenico Lapenna e reti di Arcomeo Benacquista, Adrian Micle e Mattia Colamarino. Gol della bandiera degli ospiti di Marco Zocaro.

Stesso risultato a Palmoli dove l'Audax ha battuto la New Robur. Carlo Bolognese apre le marcature seguito da Federico Di Nunzio, poi doppietta di Renzo Caldarone e la rete finale di Dario Ferrara.

Il risultato è stato ancora più largo ieri a Scerni dove il Real San Giacomo è stato battuto per 7 a 1 dal Montalfano. Gialloverdi scatenati e, soprattutto, Griguoli scatenato. L'attuale capocannoniere infatti ha segnato 4 reti ieri; gli altri gol portano le firme di Fabrizio Cordisco, Simone D'Alberto e Alex Di Laudo.

Real Cupello - Atletico Vasto si è giocata alle 18 e si è conclusa con la vittoria dei cupellesi per 3 a 0 (Luigi Bontorno, Alex Marzocchetti e Basso Colonna). Recriminazioni da parte dell'Atletico nei confronti dell'arbitro.

L'11ª GIORNATA

Gissi - Aquilotti San Salvo 2-0

Real Cupello - Atletico Vasto 3-0

Furci - Carpineto Guilmi 5-1

Real San Giacomo - Montalfano 1-7 (ieri)

Vasto United - Montazzoli 3-0

Audax Palmoli - New Robur 5-1

Torrebruna - Pro Vasto 2-1

Riposa Lupi Marini

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torrebruna 59



Gissi 53

Vasto United 49

Real Cupello 49

Aquilotti San Salvo 46



Pro Vasto 44

Montazzoli 41

Furci 40

New Robur 34

Montalfano 33

Audax Palmoli 26

Atletico Vasto 22

Real San Giacomo 13

Carpineto Guilmi 5

Lupi Marini 4