Soldi, droga e un registro per lo spaccio: arrestata 52enne sansalvese

Aveva con sé 14mila euro in contanti, 15 grammi di stupefacenti e un'agenda sul quale erano annotati i proventi delle compravendite. Ora una 52enne di San Salvo dovrà rispondere all'accusa di spaccio di stupefacenti.

L'operazione dei carabinieri è avvenuta ieri mattina, 27 aprile: "I militari del NOR di Vasto e della stazione di San Salvo, insieme al personale del Nucleo Cinofili di Chieti, nel corso di un controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato tale D.R.A., 52 anni, residente a San Salvo, disoccupata, con precedenti di polizia. I militari, avuto motivo di ritenere che nella sua abitazione avvenissero traffici illeciti, per questo effettuavano una perquisizione sia locale che personale, al termine della quale rinvenivano: 8 grammi di eroina, 7 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, materiale atto al confezionamento e al taglio della sostanza stupefacente, un libro mastro contenente le cifre indicanti le quantità di denaro e di stupefacenti oggetto di spaccio (per un giro d’affari stimato in migliaia di euro), nonché 14mila euro circa in banconote di vario taglio".

"L’autorità giudiziaria competente, informata dei fatti, ne ha disposto l’immediato sequestro e il contestuale arresto della donna, che sconterà presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo".