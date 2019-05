Santa Maria Incoronata, oggi la giornata conclusiva: messa solenne, musica e fuochi d’artificio

Secondo e ultimo giorno di festeggiamenti, a Vasto, in onore di Santa Maria Incoronata.

Dopo essere stata esposta per una settimana nella cattedrale di San Giuseppe, la statua della Vergine è stata portata in processione ieri pomeriggio, tornando nella chiesa a lei dedicata nella parte nord della città, accompagnata dalla banda San Martino (antico nome di quella che oggi è località Incoronata), prima della messa, celebrata da monsignor Domenico Scotti, vescovo emerito di Trivento. In serata, la festa con l'intrattenimento musicale di Angelo Carestia e dei Secondo Taglio.

Stamani, alle 11, la solenne celebrazione eucaristica, presieduta da padre Nicola Galasso, ministro provinciale dei cappuccini.

Serata in musica con il concerto dell'Orchestra italiana Bagutti. A chiudere i festeggiamenti saranno i fuochi d'artificio della Piroluce di San Severo.