Nuovo campo in sintetico da 600mila euro a Scerni, l’opposizione: "Abbiamo bisogno di ben altro"

Un mutuo da 600mila euro per il nuovo campo sportivo in erba sintetica di Scerni in via Piano dei Fiori eccessivo per l'opposizione. Critici gli esponenti della minoranza – Eduard D’Ercole, Giuseppe Pomponio, Flavio Carlucci e Daniele Carlucci – che dicono: "Non vorremmo che la cosa sia collegata agli aumenti applicati all’Imu su alcune categorie di immobili e aree edificabili".

"Seppur riteniamo importante continuare a investire nelle strutture sportive – continuano i quattro membri del consiglio comunale – come sempre si è fatto anche in passato, riteniamo che la nostra cittadina abbia bisogno di ben altre opere e interventi come ad esempio la cura delle strade rurali, la rivitalizzazione del centro storico, il rifacimento della viabilità interna o lo sviluppo di nuovi progetti turistici come percorsi pedociclabili da collegare alla costa e alla futura via Verde. Inoltre, la scelta da parte di questa maggioranza di accendere un nuovo muto pari a quasi 600 mila euro dimostra come erano infondate e inconsistenti le loro denunce nei nostri confronti sulla situazione del bilancio per i numerosi mutui accesi. Nel corso del precedente mandato si era acceso un solo ed unico mutuo pari a 100 mila euro per il rifacimento del manto stradale su diverse arterie del centro storico e delle contrade. Pertanto invitiamo la maggioranza a non accendere un mutuo così elevato per un’opera che riteniamo inopportuna ma, casomai, vista la possibilità finanziaria di accedere ad una somma così consistente, proponiamo di destinarla a lavori più utili e necessari ed opere lungimiranti per la crescita della comunità di Scerni”.