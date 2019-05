Il Roccaspinalveti espugna Rapino, Fresa pari, le altre ko

Prime tre posizioni invariate in classifica in Prima categoria. La Virtus Ortona a tre giornate dal termine vince di misura a Scerni (1 a 0 firmato Ranalli) e mantiene il vantaggio di 4 punti sull'Athletic Lanciano.

I rossoneri non mollano e si impongono per 2 a 1 sulla Tollese con Di Paolo e Abbonizio. Terzo posto consolidato dall'Atessa Mario Tano che si sbarazza 5 a 0 del già retrocesso Atletico Francavilla.

Delle altre vastesi vince solo il Roccaspinalveti con un bel 4 a 2 sul difficile campo del quotato Rapino. Nella sfida giocata ieri, Anas ha portato in vantaggio i biancoverdi, poi raggiunti da D'Urbano. Della Penna e Piccirilli (con una splendida sforbiciata) fanno prendere il largo ai roccolani. Il 4 a 1 porta ancora la firma di Della Penna, mentre al 95'st D'Amore accorcia.

Il Fresa pareggia 1 a 1 in trasferta a Pretoro; Real Casale e Trigno Celenza perdono e ormai è quasi certo che dovranno giocarsi la salvezza ai play out. I casalesi vengono sconfitti 6 a 1 a Palena, mentre ieri il Trigno Celenza è superato 2 a 0 dal Palombaro.

LA 14ª GIORNATA

Atessa Mario Tano - Atletico Francavilla 5-0

Pretoro - Fresa 1-1

Casalincontrada - Paglieta 1-2

Trigno Celenza - Palombaro 0-2 (ieri)

Palena - Real Casale 6-1

Rapino - Roccaspinalveti 2-4 (ieri)

Athletic Lanciano - Tollese 2-1

Scerni - Virtus Ortona 0-1

Riposa S. Vito

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 68



Athletic Lanciano 64

Atessa Mario Tano 62

Rapino 55

Tollese 51



Palena 49

Paglieta 46

Roccaspinalveti 43

Palombaro 41

Casalincontrada 37

Scerni 36

Fresa 33

Pretoro 33

S. Vito 31



Real Casale 23

Trigno Celenza 15



Atletico Francavilla 6

LA PROSSIMA GIORNATA

Palena - Atessa Mario Tano

Roccaspinalveti - Athletic Lanciano

S. Vito - Casalincontrada

Real Casale - Paglieta

Tollese - Pretoro

Atletico Francavilla - Rapino

Palombaro - Scerni

Fresa - Trigno Celenza

Riposa Virtus Ortona