Traffico a Vasto Marina, il 2 maggio il vertice Comune-commercianti

I commercianti mettono i paletti. Da sempre schierati sul fronte del no all'ipotizzata nuova regolamentazione del traffico all'ingresso di Vasto Marina, i rappresentanti del consorzio Vivere Vasto Marina incontreranno l'amministrazione comunale "il 2 maggio, nella Sala del Gonfalone del municipio, su convocazione dell'assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello", dice a Zonalocale il presidente del sodalizio commerciale, Massimo Di Lorenzo.

Il consorzio è disposto ad accettare una sola delle nuove regole [LEGGI] proposte dal Comando di polizia locale: "L'obbligo di svolta a destra per chi proviene da piazza Fiume e deve immettersi sulla statale 16", afferma Di Lorenzo. "Siamo contrari a tutte le altre soluzioni".

Secondo il consorzio, "questa soluzione finirà per mortificare il territorio in cui operiamo. Vasto Marina ha bisogno di programmazione. Affidare uno studio globale ad urbanisti consentirebbe di avere una visione globale. Corretto quanto dice il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, sulla tutela dei pedoni, che potrà essere garantita (così come sosteniamo da anni) con la segnalazione di attraversamenti pedonali uguali a quelli realizzati in località San Tommaso, sempre a Vasto Marina".