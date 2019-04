Suor Smerilli: "In Italia la parità di opportunità tra uomo e donna è ancora lontana"

Quando si parla di mondo del lavoro e pari opportunità delle donne l'Italia è... rimandata. È un tema sempre dibattuto e che è stato affrontato da suor Alessandra Smerilli, religiosa ed economista vastese, neo consigliere di Stato del Vaticano [LEGGI] nell'ultima Gmg diocesana che si è svolta a Vasto [LEGGI].

"Secondo i dati del World Economic Forum - spiega suor Smerilli - l'Italia, su 144 Paesi, si colloca all'82° posto per parità di diritti a livello economico, di salute d'istruzione e politico". Sono argomenti su cui la Chiesa sta facendo passi avanti promuovendo un cambiamento culturale. Così come c'è grande attenzione - così come ben esprime l'esortazione post sinodale di Papa Francesco [LEGGI] - ai giovani, chiamati ad essere sempre più protagonisti del loro tempo.

L'intervista a suor Alessandra Smerilli.