15 comuni al voto a maggio nel Vastese, ecco i candidati

I cittadini di 15 comuni del Vastese il prossimo 26 maggio si recheranno alle urne per il rinnovo del consiglio comunale. Di seguito – in aggiornamento – tutte le liste che parteciperanno alla competizione elettorale. Diversi i sindaci che lasciano pur avendo la possibilità di ricandidarsi: Nicola Filippone (San Buono), Aurore Rossi (San Giovanni Lipioni), Donato Di Giacomo (Liscia), Franco Paglione (Roccaspinalveti). Gli altri, in gran parte, punteranno a un altro mandato come quelli di più lungo corso: Giovanni Di Stefano (Fresagrandinaria) e Luciano Piluso (Schiavi d'Abruzzo) che hanno raggiunto i 24 anni da sindaco e Giuseppe Masciulli (Palmoli) fermo a 19.

A Monteodorisio è attesa una terza lista vicina alla Lega. A Cupello ricandidato il consigliere regionale ed ex sindaco Manuele Marcovecchio nella lista capeggiata da Graziana Di Florio.

L'elenco è in aggiornamento

CARPINETO SINELLO

In aggiornamento

CUPELLO

Risposta Civica

Candidato sindaco: Roberta Boschetti

Candidati alla carica di consigliere: Alfonso Di Stefano, Gianfranco Farina, Gianluca Boschetti, Stefania Di Stefano, Laura Gambarara, Leonardo D’Amelio, Anna D’Aloisio, Rino Cimini, Giovanni Bellano, Fausto Antenucci, Annaconsuelo Carbonelli, Donatella Di Filippo

Eccoci Cupello

Candidato sindaco: Graziana Di Florio

Candidati alla carica di consigliere: Fernando Travaglini, Filippo D’Angelo, Tommaso Boschetti, Valentina Fitti, Stefano Di Francesco, Antenucci Angela, Alessandro Paglione, Simona Di Stefano, Manuele Marcovecchio, Oreste Di Francesco, Giuliana Chioli, Giuseppe Torricella

Insieme per Cupello

Candidato sindaco: Camillo D’Amico

Candidati alla carica di consigliere: Angelo Pollutri, Giulio Pasquale, Angelo Ricciardi, Giuliano Tambelli, Graziella Costantini, Nicolò Perrozzi, Pierantonio Brognoli, Jessica Di Stefano, Michele D'Alberto, Roberto Boschetti, Marco Antenucci, Mauro Silvestri

FRESAGRANDINARIA

Solidarietà per Fresa

Candidato sindaco: Giovanni Di Stefano

Candidati alla carica di consigliere: Lino Antonini, Maria Samantha Baccaro, Emiliano Cavallone, Giuseppina Coppola in Silveri, Nicolino D’Ippolito, Pascal Di Cesare, Riccardo D’Ugo, Antonella Gualtieri in Delle Donne, Francesca Racano, Gianmarco Terpolilli

Nuova vita per Fresa

Candidato sindaco: Lino Giangiacomo

Candidati alla carica di consigliere: Eleonora Annibali, Lorenzo D'Alfonso, Vincenzo Stefano D'Ercole, Mirco Di Biase, Bruno Di Domenico, Fabiola Di Stefano, Francesca Giangiacomo, Silvia Iafolla, Eriberto Ottaviano, Aldo Taraborrelli

GISSI

Patto per Gissi

Candidato sindaco: Agostino Chieffo

Candidati alla carica di consigliere: Mattia Basilico, Marisa D’Annunzio, Lino D’Ercole, Sabatino Di Candilo, Antonio D’Ippolito, Sandro Mastroberardino, Bruno Minicucci, Giancarlo Silvestri, Vincenzo Silvestri, Katia Tittaferrante

La rinascita gissana

In aggiornamento

LISCIA

Tutti per Liscia

Candidato sindaco: Antonio Di Santo

Candidati alla carica di consigliere: Gabriele Lucci, Angelo Valentini, Donato Di Giacomo, Manuela Petronio, Arcangelo Battista, Fabio D’Ottavio, Agostino Di Santo, Ilaria Lalla, Antonio Mariani

Insieme per Liscia

Candidato sindaco: Domenico Masciantonio

Candidati alla carica di consigliere:

MONTAZZOLI

In aggiornamento

MONTEODORISIO

siAmo Monteodorisio

Candidato sindaco: Daniele Molisani

Candidati alla carica di consigliere: Anna Menna, Armando Menna, Domenico Marrocco, Edmondo Timpone, Giovanni Di Giacomo, Graziella Capraro, Mattia Lacanale, Nicola Menna, Rosetta Costantini, Virginia Di Francesco

Nuovo Agire

Candidato sindaco: Catia Di Fabio

Candidati alla carica di consigliere: Alessandro Mucci, Berardino Della Penna, Angela Menna, Gabriella Manzi, Mariachiara Del Giango, Mariangela Frani, Cesario Mucci, Claudio Burracchio, Nicola Novelli, Nicola D’Oria

PALMOLI

Rinnovamento

Candidato sindaco: Giuseppe Masciulli

Candidati alla carica di consigliere: Massimiliano Barattucci, Luca Barisano, Valentina Conti, Rossella D’Alessandro, Paride De Santis, Lorenzo Di Ninni, Nico D’Aloisio, Donato Ferraina, Roberta Marulli, Luana Spalletta

In aggiornamento

POLLUTRI

In aggiornamento

ROCCASPINALVETI

Tre Campane

Candidato sindaco: Terenzio Zocchi

Candidati alla carica di consigliere: Fausto Battista, Carlo Bruno, Orazio Bruno, Remo Carilli, Arnaldo Farina, Michelino Gizzi, Luca Grimaldi, Simonetta Grimaldi, Domenico Marisi, Martin Suriano

Roccaspinalveti nel cuore

Candidato sindaco: Claudia Fiore

Candidati alla carica di consigliere: Mirco Trofino, Michele Piccirilli, Daniele Ramundo, Nino Croce, Luca Giannini, Fabio Suriano, Debora Bruno, Virginia Ninni, Mjriana Piccirilli, Valentina Trofino

SAN BUONO

La rinascita San Buono

Candidato sindaco: Elio Longhi

Candidati alla carica di consigliere: Federica Cupaiolo, Lorenzo di Dante Cupaiolo, Lorenzo di Osvaldo Cupaiolo, Carlo Delle Donne, Antonio Amedeo Di Paolo, Mauro Ghianni, Antonio Marcianelli, Stefano Neri, Graziano Russo, Giacinto Giuseppe Sambrotta

Alternativa per San Buono

Candidato sindaco: Nicola Zerra

Candidati alla carica di consigliere: Franca Paola Cericola, Donatella Colantonio, Davide Cupaiolo, Vincenzo Del Villano, Roberto Di Giacomo, Vincenzo Marcianelli, Sandro Neri, Mario Ranni, Patrizio detto Maurizio Solazzo, Raffaele Vitulli

SAN GIOVANNI LIPIONI

In aggiornamento

SCHIAVI D’ABRUZZO

Uniti per Schiavi

Candidato sindaco: Luciano Piluso

Candidati alla carica di consigliere: Marina Cese, Pierino Cese, Patrizia Fabrizio, Daniele Fantilli, Antonio Giuppone, Maurizio Pinnella, Loredana Sforza, Loretta Vecci

Schiavi nel cuore

Candidato sindaco: Tito Falasca

Candidati alla carica di consigliere:

TORREBRUNA

In aggiornamento

VILLALFONSINA

Villalfonsina di tutti

Candidato sindaco: Mimmo Budano

Candidati alla carica di consigliere: Antonello Bracalante, Letizia Del Vecchio, Nina Di Martino, Antonio Gizzi, Nunzio Laino, Patrizio Mancini, Nicola Martinicchio, Giovina Miserere, Alfredo Scardapane, Francesco Tieri

Il Bene in Comune

Candidato sindaco: Paola Ulacco

Candidati alla carica di consigliere: Davide Di Pietrantonio, Giuseppe Formica, Raimondo Fornito, Antonino Guerriero, Roberto Lanci, Nicola Monachetti, Giulio Pietropaolo, Federico Sboro, Monica Serra, Giuliano Travaglini