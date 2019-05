San Salvo, anche Tony Faga entra nella Lega Salvini

Dopo il sindaco Tiziana Magnacca e la consigliera Emanuela De Nicolis, un altro componente dell'amministrazione di San Salvo entra nella Lega di Salvini.

Si tratta di Tony Faga eletto con 469 preferenze in San Salvo Città Nuova. "Una decisione maturata dopo diversi anni in cui il consigliere si trovava in linea con il nuovo progetto politico proposto dalla Lega Salvini, commenta il coordinamento cittadino. Gli diamo il benvenuto, rafforzando l'idea che oggi, sia necessario dare nuove risposte alle esigenze di una società che sta vivendo un'evoluzione sociale ed economica che merita risposte adeguate ai problemi attuali e che mai come adesso si ha bisogno di persone con la giusta motivazione".