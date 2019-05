"Traffico in tilt nella zona delle scuole, il Comune quando affronterà il problema?"

Cosa intende fare l'amministrazione comunale di Vasto per risolvere il problema del traffico congestionato all'entrata e all'uscita dalle scuole in via Madonna dell'Asilo, via dei Conti Ricci e via Dante Gabriele Rossetti? Lo chiedono i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, al sindaco di Vasto, Francesco Menna, in un'interpellanza che "verrà dibattuta nella prossima seduta del Consiglio comunale, che si terrà venerdì 3 maggio", si legge in una nota di FdI.

Suriani e Prospero ricordano che “quotidianamente centinaia di studenti, accompagnati dalle loro famiglie, raggiungono questa zona e si devono confrontare con i flussi di traffico in uscita dei cittadini residenti nell’area compresa tra via Rossetti, via Dei Conti Ricci e via Madonna dell’Asilo” e sottolineano che “la stampa cittadina si è occupata fin dal 2016 della caotica situazione della zona, documentando l’impossibilità di passaggio di mezzi di trasporto pubblico e di soccorso durante gli orari di uscita e di ingresso delle scuole”.



"L’amministrazione comunale - è la critica dei due rappresentanti del partito di Giorgia Meloni - a quasi tre anni dal suo insediamento, nonostante sia stata più volte sollecitata dai cittadini della zona, dalle forze di minoranza e dalla stampa cittadina, non sta proponendo alcuna soluzione alternativa per il traffico della zona e per questo interpellano il sindaco Menna, chiedendo soluzioni, soprattutto per garantire il passaggio corretto dei mezzi di soccorso, delle ambulanze e degli automezzi dei vigili del fuoco".



Suriani e Prospero chiedono all'amministrazione Menna "se esistano proposte concrete per decongestionare il traffico e risolvere il problema davanti l’ingresso della scuola Giuseppe Spataro in particolare, e nelle zone dove sono situati gli altri edifici scolastici in generale, per permettere il libero passaggio dei mezzi pubblici e di soccorso; se si siano considerate proposte di viabilità alternative a quella attuale, che consentano un migliore afflusso e deflusso nella zona, in particolare in concomitanza con l’entrata e l’uscita delle scolaresche; se le aree dove insistono edifici sequestrati (vedi il Residence Rossetti) possano essere ripensate anche per allentare la morsa del traffico; se si intende fare qualcosa per impedire che venga violato continuamente il codice della strada nell’ingresso o in uscita della zona di Via Dante Gabriele Rossetti, o per regolarizzare l’avvicendamento o il parcheggio selvaggio nell’area.



“Abbiamo presentato questa interpellanza – concludono Vincenzo Suriani e Francesco Prospero – per spronare l’amministrazione comunale a trovare soluzioni che consentano uno scorrimento più veloce del traffico, una migliore qualità della vita per i residenti e una maggiore sicurezza per i mezzi di soccorso. Nonostante l’impegno degli agenti di polizia locale, che ringraziamo, che oggi sono quotidianamente impegnati nella zona delle scuole, è evidente che l’amministrazione comunale debba saper trovare soluzioni di lungo periodo, e non rifugiarsi nel solito sterile immobilismo di fronte ai problemi reali della città”.