Lunghe code sull’Istonia, nel pomeriggio spento per un’ora il semaforo di Vasto Marina

Code lunghissime oggi pomeriggio sulla strada che da Vasto città porta alla riviera. La giornata festiva e le temperature miti hanno invogliato tante persone a fare una passeggiata a Vasto Marina, magari per un gelato o un aperitivo.

Nel giro di poco tempo, il traffico si è ingolfato nel tratto di via Donizetti compreso tra la nuova rotatoria (all'incrocio con la provinciale Istonia) e il semaforo al crocevia da cui si scende verso piazza Fiume e il litorale. Per questo, si è reso necessario impostare il semaforo nella modalità lampeggio per circa un'ora. Poi, attorno alle 19, il regolare funzionamento è stato ripristinato. Il numero di auto in transito era già sensibilmente diminuito.

Si discute, ormai da diverse settimane, di come regolare il traffico per evitare che, specie nei periodi più affollati dell'anno, le due rotatorie costruite in autunno dall'Anas possano fare da tappo e rallentare la circolazione. Comune, polizia locale e Anas cercano una soluzione. I commercianti del consorzio Vivere Vasto Marina non vogliono che venga imposto, a chi proviene da nord, il divieto di immettersi in piazza Fiume.