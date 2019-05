Domenica si corre nella Riserva con la 5ª edizione del Trail dei Trabocchi

È tutto pronto per a 5ª edizione del Trail dei Trabocchi, gara podistica che si svolge tra le bellezze naturali della Riserva di Punta Aderci. Si partirà dalla spiaggia di Punta Penna per poi fare rotta verso nord affrontando le asperità di un terreno di gara difficile ma entusiasmante per i tanti podisti che arriveranno a Vasto per partecipare alla gara. Il Trail del Trabocchi, organizzato dalla Podistica Vasto con il Cai di Vasto, il patrocinio del Comune di Vasto e il supporto della Cogecstre, è una gara che coinvolge sempre più partecipanti che, anche domenica 28 aprile, affronteranno il percorso da 12 km. potendo godere delle bellezze paesaggistiche offerte dalla Riserva.

L'edizione 2018 [CLICCA QUI]

Dopo il via i podisti - che potranno essere al massimo 350 - percorreranno un tratto di spiaggia, risaliranno da Libertini per poi affrontare il promontorio di Punta 'Erce, poi Mottagrossa e si torna indietro verso il traguardo. Il Trail dei Trabocchi, inserito nel circuito Parks Trail è gara omologata Fidal. Appuntamento domenica 28 aprile, dalle 9, nella Riserva di Punta Aderci per una giornata di sport immersi nella natura.

Per informazioni [CLICCA QUI]