Festa della Liberazione, minuto di raccoglimento per l’associazione "Di Francescomarino"

Anche l'associazione Don Antonio Di Francescomarino onorerà il 25 Aprile.

Nella ricorrenza del 74° anniversario della Liberazione d'Italia, la nostra associazione vuole ricordare tutte le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Nella giornata del 25 Aprile la bandiera dell' Italia sarà issata a mezza asta", si legge in una nota del sodalizio. "Nel pomeriggio, alle ore 15.30, tutti i soci osserveranno un minuto di silenzio. Come scrisse Enzo Biagi: '25 Aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita'”.