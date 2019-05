Disco d’oro per "La luna e la gatta" di Takagi & Ketra

Dopo aver conquistato le classifiche radiofoniche [LEGGI] per Takagi & Ketra arriva un altro riconoscimento con il loro singolo La lunga e la gatta. La canzone interpretata dall'indito trio formato da Calcutta, Tommaso Paradiso e Jovanotti ha conquistato il Disco d'oro. Anche questo singolo firmato da Alessandro Merli - Takagi - e Fabio Clemente - Ketra - , dopo L'esercito del selfie, Da sola in the night e Amore e capoeira, fa segnare numeri importanti. E, dopo il riconoscimento del disco d'oro - certificato dalla Fimi, la Federazione dell'industria musicale italiana - si punta verso il platino, traguardo delle 50mila copie digitali.

La lunga e la gatta resta salda anche nei primi posti delle classifiche radiofoniche - la scorsa settimana ha chiuso al sesto posto - e si fa apprezzare anche per il suo videoclip - terzo in classifica -. Ma Takagi & Ketra non si fermano e continuano, nel loro studio milanese, a lavorare a nuove produzioni musicali e presto potrebbero sfornare qualche nuova hit pronta a dominare - come a loro accade ormai sempre - le classifiche e a conquistare gli apprezzamenti del pubblico. Intanto si godono questo ennesimo disco d'oro che farà bella mostra nelle loro bacheche sempre più piene.