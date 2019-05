"Sam e Denso hanno la responsabilità sociale dei livelli occupazionali di questo territorio"

All'incontro di venerdì prossimo nel Comune di San Salvo sarà presente anche la Filctem Cgil. La convocazione è arrivata ieri mattina proprio mentre davanti ai cancelli della Sam i 25 lavoratori erano in presidio per protestare contro la ventilata chiusura a fine mese [LEGGI].

"Ritieniamo – dice il sindacalista Emilio Di Cola – che non possono essere scaricati sui lavoratori e sulle proprie famiglie i patti commerciali che hanno scaturito lo stato di indebitamento dell’azienda. Raccogliamo positivamente, invece, il tavolo promosso dal sindaco, al quale sono state invitate le aziende interessate e le organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Ci auspichiamo infine, e lavoreremo per questo, che le parti possano trovare al più presto una soluzione definitiva, affinché vengano messi al sicuro l’azienda stessa e i relativi posti di lavoro, ricordando agli attori in campo che sia la Sam srl che la multinazionale Denso Manufacturing hanno, in primis, la responsabilità sociale dei livelli occupazionali di questo territorio".