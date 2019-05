Siren, Della Penna: "Stupore. A dicembre era stata presentata l’anteprima a Londra"

"Apprendiamo con sommo stupore la notizia, poiché fino ad oggi non era stata manifestata ufficialmente, da parte degli organizzatori, alcuna intenzione di non voler organizzare il Siren 2019". Nonostante le voci che si rincorrevano da mesi, per Carlo Della Penna l'annullamento dell'edizione di quest'anno del Siren Festival è un fulmine a ciel sereno. Del resto, lui stesso a marzo si era mostrato ottimista [LEGGI].

Invece, il Siren 2019 non si fa. "Già in passato - dichiara Della Penna in un comunicato - per ogni edizione si sono riscontrate delle difficoltà che, anno dopo anno, sono state superate. A maggior ragione dopo la presentazione dell'anteprima a Londra, nel dicembre 2018, con tanto di comunicato ufficiale che annunciava l'evento in programma per l'estate 2019, nulla lasciava presagire quanto accaduto. Un ringraziamento va al signor Louis Avrami dell'associazione Stardust e al signor Pietro Fuccio della Dna Concerti per i cinque anni di Siren Festival, dando piena disponibilità ad ascoltare la proposta per il 2020. L'amministrazione comunale - conclude Della Penna - è già all'opera per definire il calendario degli eventi estivi, che sarà presentato a breve".