"Siren festival, Giunta Menna fa morire tutto". Lega e Vasto 2016: "Nel 2020 si farà altrove?"

"Ci chiediamo cosa altro debba succedere prima che i vastesi si sollevino in piedi per mandare a casa una amministrazione che tutto fa fuggire, tutto fa sparire, tutto fa morire". Cinque consiglieri comunali di centrodestra e liste civiche sparano a zero sull'amministrazione comunale di Vasto dopo l'annuncio che il Siren Festival 2019 è saltato. La notizia è stata diffusa tramite la pagina Facebook ufficiale dell'evento.

"Oggi per Vasto è una giornata triste", commentano Vincenzo Suriani, Francesco Prospero (Fratelli d'Italia), Alessandro d'Elisa (gruppo misto), Guido Giangiacomo (Forza Italia), e Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro). "La città perde il Siren Festival, la manifestazione musicale che da più di un lustro attirava in città musicisti e appassionati, facendo registrare un grande afflusso di persone a Vasto.

Un evento organizzato interamente da privati che ha contribuito anche alla diffusione della immagine della nostra città nel mondo. Di fronte a questo grave danno che Vasto subisce, diventano paradossali ridicole e insignificanti le dichiarazioni dei nostri amministratori, come quelle dell’assessore agli eventi Carlo della Penna, che a fine marzo garantiva, con una certa tracotanza, che il Siren Festival 2019 si sarebbe svolto regolarmente, quando già tutta la città diceva il contrario. Ancora più tristi e paradossali sono le parole del sindaco Menna che di recente ha collegato l’aumento della imposta di soggiorno con la necessità, fra l'altro, di accogliere i 'grandi eventi', tra cui il Siren. Ci chiediamo cosa altro debba succedere prima che i vastesi si sollevino in piedi per mandare a casa una amministrazione che tutto fa fuggire, tutto fa sparire, tutto fa morire".

LEGA: "DURO COLPO" - "Esprimiamo soltanto un augurio: che il Siren Festival non voli, come il fratino, verso altri lidi. Sarebbe l’ultima, clamorosa, presa in giro. Non da parte degli organizzatori, ma da parte di chi ha responsabilità amministrative e dimostra di non saper amministrare". A insinuare il dubbio che il prossimo Siren Festival, quello annunciato per il 2020, non si faccia a Vasto sono i consiglieri comunali Davide D'Alessandro (Vasto 2016) e Alessandra Cappa (Lega).

"Noi siamo opposizione vigile, durissima, ma corretta. Non facciamo i Pm, non accusiamo sempre e comunque, magari strumentalmente, ma sul tema Siren Festival i comunicati sibillini, e degli organizzatori e dell’assessore Della Penna, non ci piacciono, non sono rispettosi nei confronti della Città del Vasto e dei tanti operatori commerciali. L’assenza di un evento così richiesto e sentito, capace di mobilitare migliaia di appassionati, è un duro colpo per la stagione che va a cominciare. Se gli organizzatori salutano e ringraziano il sindaco e l’assessore e danno appuntamento all’anno prossimo, non possiamo che prenderne atto, ma sappiamo che sull’organizzazione della stagione estiva questa amministrazione può e deve fare molto di più, come può e deve fare molto di più per consegnare ai residenti e ai turisti una città più pulita, più accogliente, dotata di strutture che continuano a mancare. Sindaco e assessore devono capire che non basta il nome di grido, non basta la bandiera blu per ricondurre in alto il nome di Vasto. Occorrono visione e programmazione. Da anni denunciamo la mancanza dell’una e dell’altra. Esprimiamo soltanto un augurio: che il Siren Festival non voli, come il fratino, verso altri lidi. Sarebbe l’ultima, clamorosa, presa in giro. Non da parte degli organizzatori, ma da parte di chi ha responsabilità amministrative e dimostra di non saper amministrare.