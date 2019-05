"Il Siren Festival 2019 non si fa. Ci vediamo nel 2020"

Il Siren Festival 2019 non si fa. L'annuncio arriva tramite Facebook. Solo poche settimane fa l'amministrazione comunale ne aveva, invece, annunciato la nuova edizione dal 26 al 29 luglio prossimi [LEGGI].

Sulla pagina Facebook ufficiale dell'evento si legge questo: "A causa di diverse sfortunate circostanze che si sono verificate di recente, siamo spiacenti di annunciare che quest'anno il Siren Festival 2019 non si terrà. Ci rendiamo conto di quanto sia deludente per molti di voi, come lo è anche per noi.

Ma stiamo già lavorando per il Siren Festival 2020 con moltissime novità che non vediamo l'ora di condividere con voi! Un ringraziamento speciale al sindaco Francesco Menna e all'assessore Carlo Della Penna e alla splendida città di Vasto per il sostegno passato.

Grazie ai volontari e a tutto lo staff per i loro sforzi eccezionali, così come per tutti gli incredibili artisti che hanno reso il Siren speciale. Grazie soprattutto a tutti coloro che hanno partecipato al Siren, il vostro supporto ha reso tutto possibile. Ci vediamo nel 2020!".