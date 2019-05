Pasquetta di controlli nella Riserva di Punta Aderci. I rischi: incendi e abbandono di rifiuti

Aumenta il lavoro a Pasquetta per i tutori dell'ambiente nella Riserva naturale di Punta Aderci. Intensificati i controlli nell'area protetta di 85 ettari che abbraccia il tratto nord del litorale di Vasto, lungo la Costa dei Trabocchi, la frastagliata riviera che comprende i 9 comuni della provincia di Chieti che si affacciano sull'Adriatico.

Il fuoristrada del Gruppo comunale di Protezione civile sta pattugliando le strade dell'oasi naturalistica: "Servizi di vigilanza ambientale da questa mattina presto all'interno della Riserva di Punta Aderci", raccontano i volontari coordinati da Eustachio Frangione. "Il servizio si prolungherà per l'intera giornata per tenere sotto controllo l'intera area protetta". Nel Lunedì dell'Angelo, tradizionalmente dedicato a pic-nic e gite fuori porta, sono sempre in agguato l'abbandono di rifiuti e il rischio incendi. Nell'area protetta è vietato accendere fuochi.

Intanto, sempre nell'ambito delle attività di tutela dell'ambiente, "una seconda squadra sta effettuando dei verbali in città su segnalazione della polizia municipale e della Pulchra".