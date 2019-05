Il Milan chiude al terzo posto in campionato, Daniela Sabatino 2ª nella classifica marcatori

Si chiude con il terzo posto in campionato e il secondo nella classifica marcatori la stagione di Daniela Sabatino con la maglia del Milan. L'attaccante di Castelguidone, dopo la sua lunga esperienza al Brescia - che quest'anno non ha preso parte al campionato - in estate ha scelto l'avventura della neonata squadra rossonera, guidata in panchina da un tecnico esperto come Carolina Morace. Il campionato è stato avvincente fino all'ultima giornata, con Sabatino e compagne capaci di chiudere la stagione con 16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La vittoria del campionato è andata alla Juventus, al secondo successo in due anni di storia, davanti alla Fiorentina e al Milan.

Le rossonere non sono riuscite a centrare la qualificazione in Champions League ma hanno messo da parte un grande bagaglio di esperienza che tornerà utile nel prossimo campionato. Daniela Sabatino ha disputato un'annata ad altissimo livello, facendo valere tutte le sue qualità tecniche e la maturità acquisita con tanti anni di serie A e mettendo a segno ben 17 gol, un bottino che la fa piazzare alle spalle della compagna di squadra Valentina Giacinti, capocannoniere con 21 reti.

Ma la stagione non finisce qui. Mancano ancora le convocazioni ufficiali del commissario tecnico Milena Bertolini ma Daniela Sabatino ha tutte le carte in regola per conquistare un posto nella squadra azzurra che disputerà il Mondiale in Francia. La giocatrice abruzzese è stata preziosa nel cammino di qualificazione e si è messa in grande evidenza anche nei tornei e nelle amichevoli affrontati dalla Nazionale negli scorsi mesi.

Tra meno di due mesi inzierà il torneo, esordio dell'Italia il 9 giugno contro l'Australia, è le ragazze dell'Italia, dopo aver conquistato una qualificazione che mancava da vent'anni, hanno tutta l'intenzione di far bene vivere una competizione da protagoniste. E Daniela Sabatino è pronta per lasciare la sua firma - a suon di gol - anche nel Mondiale.