I lavoratori Sam dicono "no" alla chiusura della fabbrica: domani sit-in davanti ai cancelli

Sit-in di protesta, domattina, davanti alla Sam srl di San Salvo. La proprietà vuole chiudere la fabbrica [LEGGI] e i 25 lavoratori hanno deciso di manifestare per opporsi a una decisione decisione che, per loro, significherebbe perdita del lavoro.

"Ad oggi, 22 aprile 2019 - comunica Massimiliano Recinella, segretario della Femca Cisl Abruzzo-Molise - non abbiamo avuto nessun riscontro positivo alle dichiarazioni di sciopero, pertanto domani, 23 aprile, alle ore 9.30, i lavoratori della Sam srl di San Salvo menifesteranno contro la chiusura dello stabilimento e la perdita del proprio posto di lavoro davanti ai cancelli dell'azienda, in via Australia numero 2".