Per i cinghiali "passeggiata" a Vasto Marina nel giorno di Pasqua

Cinghiali attraversano lo svincolo che dalla statale 16 conduce al lungomare di Vasto Marina a pochi metri dalle auto in transito.

È successo oggi, in una giornata in cui il traffico verso la riviera e particolarmente intenso. Il litorale si è ripopolato nel weekend di Pasqua.

Il video è stato realizzato da un automobilista, Giuseppe Di Pardo, e pubblicato dal professor Nicandro Gambuto sul suo profilo Facebook: "Incredibile ma vero. A Vasto Marina, dopo aver attraversato la statale, in pieno giorno, cinghiali vaganti. Le autorità competenti devono intervenire prima che succedano tragedie. Si avvicina la stagione turistica e non possiamo avere i cinghiali sulla spiaggia: rischio incolumità fisica e potenziale diffusione di epizoozie. Basta. Il problema non è più rinviabile".