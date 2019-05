Monteodorisio, il contributo della Pro Loco per i lavori al campanile danneggiato dal fulmine

Lo scorso 30 dicembre, durante un violento temporale, un fulmine si era abbattuto sul campanile della chiesa di San Giovanni Battista a Monteodorisio causando diversi danni. La Pro Loco Contea di Monteodirisio ha voluto dare il suo contributo supportando economicamente la parrocchia guidata da Don Nicola Antonini nelle spese sostenute per la riparazione.

"La Pro Loco - spiega il presidente Nicola Piccirilli - intende promuovere una raccolta fondi per la riparazione dei danni subiti dall'edificio della Parrocchia e del campanile a seguito della caduta di un fulmine. Questa raccolta la promuoveremo con il 5 per mille 2019, invitando i cittadini che vorranno ad apporre la firma per la Pro Loco Contea di Monteodorisio. Come noto, i suddetti fondi verranno liquidati tra due anni mentre i lavori sono a buon punto di ultimazione. Pertanto abbiamo deciso di anticipare la consegna di un contributo di 2mila euro prelevandolo da nostro fondo cassa.

Siamo certi che la consegna di questo contributo raggiunge uno degli scopi per cui esiste e lavora la Pro Loco, promuovere e tutelare il patrimonio storico e culturale del nostro paese".

Nei giorni scorsi è stato consegnato al parroco l'assegno da 2mila euro che potrà quindi essere utilizzato per le spese di riparazione. E, dalla Pro Loco, c'è l'invito a voler sostenere questa iniziativa scegliendo di destinare all'associazione il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi.