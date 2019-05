L’idea, "Un’associazione per riunire i pensionati della Società Italiana Vetro"

Quattro amici, dipendenti Siv in pensione (Francesco Vero, Antonio Pennesi, Beniamino Miri e Basso Ritucci), hanno deciso di dare avvio alla formazione dell'associazione Siv pensionati composta dagli ex-dipendenti.

I quattro hanno inteso prendere questa iniziativa sollecitati da molti ex colleghi del colosso del vetro. "Le finalità – spiegano – sono in primis quello di aggregare tutti coloro che hanno lavorato nella Società Italiana Vetro, dando un contributo attivo e fattivo negli anni lavorativi. La proposta è quella di creare un'associazione ricreativa, attività culturali, organizzare iniziative del mondo dell'impresa del settore vetro, facendo in modo di trasferire al modo scolastico le loro esperienze maturate negli anni. Per adesioni ci si può rivolgere a noi".