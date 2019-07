Nel centro storico di Vasto la processione del Sabato Santo con la statua della Pietà

Il Sabato Santo per la Chiesa è il giorno del silenzio, della meditazione, dell'attesa. A Vasto, come da tradizione, c'è la processione con la statua della Pietà, la Madonna che porta in grambo il corpo del Figlio morto, opera dell'artista napoletano Giacomo Colombo . Nella chiesa di San Francesco di Paola è stato Don Decio D'Angelo a guidare il momento di riflessione che ha aperto il sacro rito. Poi la processione, presieduta da Don Domenico Spagnoli, si è snodata per le vie del centro storico, con la statua portata a spalla e accompagnata dalle donne vestite a lutto.

Gli struggenti canti intonati dalla Schola Cantorum "Antonio Zaccardi", diretta dal maestro Luigi Di Tullio, hanno dato solennità alla processione. Presenti anche tutte le confraternite cittadine. Al rientro nella chiesa in piazza Rossetti, Don Domenico Spagnoli ha invitato i fedeli a meditare il mistero della morte di Cristo nell'attesa della veglia pasquale che, questa notte, si celebrerà in tutte le Chiese per l'annuncio della Resurrezione.