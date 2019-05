A Casalbordino la processione del Venerdì Santo per le vie del paese

Sono giornate intense quelle vissute dalla comunità di Casalbordino tra fede e tradizione. I riti della Settimana Santa coinvolgono tutto il paese con appuntamenti che si ripetono dai tempi antichi e che vengono tramandati alle nuove generazioni. Ieri, Venerdì Santo, i deputati della Settimana Santa hanno portato per le vie del paese e nelle contrade il "Calvario", offrendo così anche alle persone anziane, che non possono uscire di casa per recarsi in chiesa, la possibilità di pregare e meditare sulla morte di Cristo.

In serata, dopo la funzione dell'adorazione della Croce, c'è stata la processione con le statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata, portate a spalla dai deputati della Settimana Santa e accompagnate dall'orchestra e dal coro che hanno eseguito il Miserere di Selecchy.

Lungo il percorso sono state riproposte anche le scene della Passione, curata dalla Famiglia Casalese. A garantire lo svolgimento della processione in sicurezza i volontari della protezione Civile Madonna dell'Assunta.