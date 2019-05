"Dopo mesi il terreno di corso Mazzini è ancora incolto"

Il terreno rimane incolto. A distanza di mesi dalla precedente segnalazione, tornano a far sentire la loro voce i residenti della parte nord di corso Mazzini, a Vasto.

"Come si vede dalle foto - dice una residente - l'area è stata transennata. Hanno messo un cartello di inizio lavori e recintato l'area con una rete da cantiere e la scritta lavori in corso ma, in realtà, gli interventi non sono ancora iniziati e non c'è né la data di inizio, né quella di fine lavori. È così da 5-6 mesi. Hanno transennato, ma nessuno ha provveduto a pulire, quindi c'è molta sporcizia e l'erbaccia ha anche occupato parte del marciapiede. È così da molto tempo, nonostante ripetute segnalazioni".