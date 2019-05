Villalfonsina, Mimmo Budano punta al terzo mandato: "La nostra credibilità supportata dai fatti"

Punta al terzo mandato Mimmo Budano, sindaco di Villalfonsina dal 2009, che si presenterà alla guida della lista Villalfonsina di tutti alle elezioni amministrative del 26 maggio. "La scelta di ricandidarmi - spiega il primo cittadino - è stata condivisa con il gruppo di maggioranza. Mi hanno chiesto di tenere la squadra unita perchè abbiamo tanti progetti strategici da completare ed altri da iniziare. Tra questi ci sono i lavori di continuo miglioramento sulla nostra scuola, la costruzione del nuovo edificio scolasticoi, la costruzione del nuovo COC e la riqualificazione urbana di molte zone del paese".

Per gli interventi messi in campo negli ultimi anni Villalfonsina ha potuto beneficiare di molti finanziamenti. "Credo che mai come nell'ultimo quinquennio questo Comune sia riuscito ad ottenere fondi dagli enti sovracomunali. Questo dimostra la capacità di programmare e di stare sul pezzo per accedere ai vari bandi. I risultati parlano per noi, la credibilità trova supporto nei fatti".

Budano guarda con serenità alla competizione elettorale. "C'è grande rispetto per chi ha scelto un percorso diverso dal nostro e propone una diversa visione delle cose per questo paese. Noi crediamo di aver dimostrato con i risultati come poter amministrare Villalfonsina".

In lista ci saranno tutti gli attuali componenti della maggioranza. "Siamo un gruppo compatto e puntiamo alla continuità perchè ha portato risultati. Avremo anche tre nuovi candidati e c'erano altre persone che avevano dato la loro disponibilità. È la prima volta che ci sono più disponbiilità alla candidatura rispetto ai posti previsti in lista.

Questa è la misura di un gruppo che ha saputo ben amministrare in questi anni. Ho ringraziato tutti, anche chi non sarà candidato, per aver scelto di sostenere la mia candidatura e il nostro progetto. Per il bene di Villalfonsina ci sarà bisogno dell'impegno di tutti".