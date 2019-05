Riflessione contro razzismo e xenofobia alla "Spataro" di Gissi

Il 17 aprile scorso, all'ITE di Gissi, si è tenuto un incontro per riflettere sulla tematica del razzismo. L'evento si è aperto con i saluti della dirigente scolastica Aida Marrone e i ringraziamenti all’equipe del Cas “Santa Lucia” di Gissi e al responsabile di struttura Mattia Basilico. Di impatto i momenti di riflessione espressi nei pensieri di due alunne dell’ITE.

Emozionante l’esibizione canora congiunta delle ospiti del Cas “Santa Lucia” di Gissi e gli alunni dell’Istituto Superiore Omnicomprensivo di Gissi. Hanno cantato Three little Birds, Nel blu dipinto di Blu, One Love, Ebony and Ivory nonchè Daliè, una canzone africana.

Nel corso dell’incontro una platea attenta ha seguito la lectio brevis di Adelaide La Verghetta, psicologa presso i centri di accoglienza femminili del territorio, che ha toccato i temi del razzismo e della xenofobia, ricordando agli alunni presenti quanto i due fenomeni siano differenti nella forma, e come la paura nei confronti dello straniero condizioni negativamente le menti dei giovani impedendo la conoscenza, l’integrazione e la cultura.

Sono stati elencati i sintomi psicologici che le vittime di razzismo e xenofobia subiscono quotidianamente oltre che alcune teorie di psicologia sociale. Gli alunni insieme alle ospiti del Cas di Gissi hanno dimostrato di aver ben compreso l’intervento ponendo giusti interrogativi e partecipando con maggiore consapevolezza al gioco A Step Forward sui temi del pregiudizio, dello stereotipo e del razzismo.

Non poteva mancare un momento di ulteriore festa con la consegna dei diplomi agli ex-alunni dell’ITE. Una combinazione di musica e dunque una riflessione sull’importanza della conoscenza ed il rispetto della diversità, in concomitanza della Settimana Santa: un augurio migliore di questo non potrebbe esserci.

Redazione ITE "Spataro" Gissi