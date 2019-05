La Vastese pareggia 3-3 in rimonta a Castelfidardo

La Vastese pareggia 3-3 in rimonta in casa del Castelfidardo, ultimo in classifica e retrocesso in Eccellenza, e rimanda l'appuntamento con la salvezza. I biancorossi vanno due volte sotto nel primo tempo, al 19' con il rigore realizzato da Calabrese e, al 39', ancora su gol di Calabrese. Al 42' i vastesi accorciano con Leonetti, rientrato dopo la squalifica, e vanno al riposo sotto di un gol. Nel secondo tempo, con la Vastese rimasta in 10 per l'esplusione di Palestini, i marchigiani segnano ancora su calcio di rigore. A realizzare la rete, al 28', è Granado. Quattro minuti dopo anche i biancorossi beneficiano di un rigore, realizzato da Leonetti. Anche il Castelfidardo rimane in dieci, mentre la Vastese colpisce un palo con Fiore. Poi è ancora Leonetti ad andare in rete, a tre minuti dalla fine, per il 3-3 con cui termina la partita.

I biancorossi torneranno in campo il 28 aprile quando all'Aragona arriverà un Avezzano alla disperata ricerca di punti. Ma la squadra di mister Papagni sarà pronta a disputare una partita di carattere così da conquistare la vittoria che vorrebbe dire salvezza.

La 36ª giornata

Avezzano - Campobasso 0-1

Castelfidardo - Vastese 3-3

Forlì - Santarcangelo 3-1

Francavilla - Jesina 2-2

Matelica - Savignanese 4-2

O.Agnonese - Pineto 3-1

Real Giulianova - Montegiorgio 1-0

SN Notaresco - Cesena 2-2

Sammaurese - Isernia 1-0

Sangiustese - Recanatese 1-1

La classifica: 79 RC Cesena; 76 Matelica; 63 Recanatese; 59 Pineto; 56 Francavilla; 55 Sangiustese; 54 SN Notaresco; 50 Jesina; 47 Savignanese, Montegiorgio, Campobasso; 46 Sammaurese; 42 Vastese; 40 Real Giulianova; 39 Forlì; 36 Avezzano; 35 O.Agnonese; 34 Isernia; 33 Santarcangelo; 25 Castelfidardo