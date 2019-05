Arti marziali, dei centri sportivi di De Palma oggi e domani il maestro di shaolin Liu Peng

"Il maestro Carmine De Palma ha organizzato, per la prima volta, un evento a caratura nazionale e internazionale che porterà nei suoi centri sportivi di Termoli, Petacciato e Vasto oggi e domani il maestro di shaolin Shi Fu Liu Peng, che ha studiato presso il tempio di Shaolin (Cina) e allievo diretto di Shi Bo Shi Xing Hong, che negli anni passati è già venuto a Termoli e Vasto". Lo annuncia una nota delle tre scuole di kung fu.

Liu Peng "effettuerà e seguirà l'intero seminario e l'allenamento. Il maestro di Shaolin è stato invitato dal maestro De Palma per molti motivi tra cui, oltre al laborioso e impegnativo sviluppo del programma Federale, per diffondere e migliorare lo Shaolin Kung Fu e Sanda partendo dalle origini più lontane e per dare agli allievi e a tutti gli interessati un’impronta marziale più profonda. Si tratta di un appuntamento da non mancare assolutamente e da provare per tutti, principianti ed esperti. Gli allenamenti saranno impegnativi e intensi, molto tecnici e specifici, e sicuramente formeranno ancor di più tutti quelli che vi prenderanno parte, perché saranno sviluppati e condotti come si fa a Shaolin.

Si eseguiranno esercizi di preparazione allo Shaolin Tradizionale, per poi continuare con il vero e proprio Shaolin, si effettuerà una forma a mani nude e una forma con la sciabola e il combattimento Sanshou (Sanda).

Lo stage si svolgerà di pomeriggio e sarà aperto a tutti quelli che vogliono allenarsi, imparare e migliorare il Kung Fu, principianti e avanzati, uomini e donne; l’età dei partecipanti va dai 6 ai 60 anni".