Pulchra nelle scuole per insegnare la differenziata

Si sono conclusi gli incontri di educazione ambientale nelle scuole di Vasto da parte di Pulchra Ambiente, per incentivare la partecipazione alla raccolta differenziata che, dal 1° maggio, entrerà in una nuova fase. Sono state organizzate quindici giornate di incontri e più di tremila sono stati gli studenti coinvolti in tutte le scuole della città. Capitan Eco, un attore in costume, ha coinvolto gli alunni delle scuole primarie, tra educazione e divertimento. I tecnici di Pulchra, invece, hanno coinvolto gli studenti delle secondarie sugli aspetti ambientali ed economici del riciclo dei rifiuti.

Per scoprire tutte le novità sul servizio visita il sito www.pulchrambiente.it o recati all’Ecosportello di via Conti Ricci, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, il martedì e giovedì anche dalle 16:30 alle 18:30.

Informazione pubblicitaria