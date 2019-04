Nuove adesioni alla Lega a San Salvo, "Daranno una marcia in più"

Dopo il passaggio di Tiziana Magnacca alla Lega (insieme a lei anche gli altri due sindaci di Villalfonsina e Castiglione Messer Marino, Mimmo Budano e Felice Magnacca), il carroccio accoglie un altro membro del consiglio comunale sansalvese. Si tratta di Emanuela De Nicolis eletta nella lista civica Per San Salvo.

Il coordinatore sansalvese della Lega, Vitale Torino – che subito dopo le Regionali di febbraio aveva avvisato "Si sale sul carro dei vincitori solo dopo averlo spinto" (LEGGI) – saluta favorevolmente questi nuovi ingressi: "Un momento di fondamentale importanza nella vita di qualsiasi partito è quello in cui dei nuovi militanti ne entrano a far parte. L'elemento centrale, che sta alla base della Lega Salvini Abruzzo di San Salvo è costituito dalla squadra, un gruppo di persone che la formano e che assieme operano per raggiungere un fine comune".

"Considerando i risultati raggiunti dalla Lega Salvini Abruzzo nella città di San Salvo (9,6% alle politiche e 22% alle regionali) e sicuri di un ottimo risultato per le prossime europee del 26 maggio, volevamo dare il benvenuto al nostro sindaco Tiziana Magnacca e alla consigliera Emanuela De Nicolis che da alcuni giorni sono transitate nelle file del nostro partito. Certi che il loro contributo potrà offrire una marcia in più al progetto del nostro leader Matteo Salvini. Facciamo un grande plauso alle nostre amministratrici, che sono consapevoli di non avere raggiunto un traguardo ma di iniziare un nuovo percorso a servizio dei nostri concittadini. Il coordinamento di San Salvo ringrazia il coordinatore regionale On.Giuseppe Bellachioma il suo vice On. Luigi D'Eramo, i responsabili provinciali Palmerino Mammarella e Giuseppe Tagliente, per aver contribuito a fare crescere e arricchire questa squadra".

Per ora, dopo le ultime adesioni, la Lega non ha formato un gruppo all'interno dell'assise civica.