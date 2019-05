Kick boxing, Marco Palmer conquista il bronzo nella gara nazionale di Genzano

Torna dal Trofeo Italia con la medaglia di bronzo il vastese Marco Palmer. Un'altra soddisfazione nelle competizioni nazionali per la scuola di Vasto, Termoli e Petacciato del maestro Carmine De Palma.

Sabato 13 aprile a Genzano di Roma, si è svolto il Trofeo Italia, tappa finale del Campionato Italiano Assoluto, organizzato dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo. Marco Palmer si è aggiudicato il terzo posto nel low Kkick, categoria -60Kg seniores.



"Gli atleti presenti nella categoria di Low Kick (sport da ring con K.O.) - racconta De Palma - erano quattro; l’incontro è partito già dai primi colpi con il vantaggio di Palmer, che ha subito dimostrato il bagaglio e lo spessore agonistico che gli sono propri, conducendo il confronto nel migliore dei modi, non lasciando nulla all’avversario, cui non ha regalato punti, ma un calcio scorretto al ginocchio di Marco a fine primo round si è sentito, tant'è che il secondo round è iniziato con il dolore al ginocchio. Oltre tutto, Marco veniva da 15 giorni di antibiotico e sinusite, che non gli hanno permesso di essere determinato al 100% come sempre; infatti il secondo round è trascorso in parità tra gli atleti fino al termine che, però, per soli due punti, ha penalizzato Palmer.



Non posso - commenta De Palma - che essere nostro atleta, anche se a malincuore, perché il risultato sarebbe stato del tutto diverso, se Marco fosse stato al meglio della sua forma; si è comunque dimostrato maturo e preparato, impegnandosi per dare il massimo e per aggiudicarsi il risultato migliore. Abbiamo dimostrato ancora una volta bagaglio tecnico, preparazione e professionalità. Avremo sempre più determinazione e voglia di vincere".

Prossime gare: si combatterà nela specialità del sanda ad aprile a Broccostella (Frosinone).