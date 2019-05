In C Promo Tennis sconfitta da Campobasso, a Silvi vittoria nel doppio di Checchia e Marinaro

Tante sfide nel weekend sportivo per gli atleti della Promo Tennis Vasto. Una bella soddisfazione se la sono tolta Giuseppe Checchia e Marco Marinaro che hanno conquistato la vittoria nel doppio nel 15° Torneo di Primavera organizzato dal Ct Silvi. Nella finalissima i due giocatori vastesi si sono imposti in rimonta su Arnaldo Cingoli e Federico Baldini con il punteggio di 4-6/6-3/10-4.

In serie C è invece arrivata la prima sconfitta stagionale per Troiano e compagni. Leonardo Dell'Ospedale è stato sconfitto da Perrella 6-2/7-5, Alessandro Falcucci ha perso 7-5/6-1 con De Rosa e Angelo Ciancaglini ha perso 6-2/6-3 con Aufiero mentre Nicola Troiano ha conquistato il primo punto di giornata battento 6-2/6-0 Ciarlariello. Nel doppio punto vastese con Troiano-Falcucci che hanno battuto Perrella-Rizzi 7-6/6-1. Nell'ultimo match, molto combattuto, Dell'Ospedale e Ciancaglini hanno ceduto con Aufiero-De Rosa solo al tie break set (7-6/0-6/6-10).

Sorrisi in casa vastese anche grazie all'under 14 che, battendo 3-0 i pari età del Ct Vasto, passa alla fase finale del campionato regionale a cui hanno avuto accesso le sei migliori squadre abruzzesi. Jacopo Mancini si è imposto 6-4/6-1 su Michele Prisciantelli, Mirko Del Casale ha vinto 6-3/6-3 con Emanuele Grossi e il doppio formato da Jacopo Mancini e Niccolò Silvestri si è imposto su Grossi-Prisciantelli per 6-1/7-6.