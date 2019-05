Corso di formazione M5S, Grippa: "Siamo costantemente al fianco dei cittadini"

Sono stati il giovane deputato teramano Fabio Berardini, i parlamentari vastesi Carmela Grippa e Gianluca Castaldi e il consigliere regionale Pietro Smargiassi i relatori del corso di formazione politica che il Movimento 5 Stelle ha tenuto sabato pomeriggio a Vasto.

Nella Sala Aldo Moro di corso Nuova Italia si è parlato del funzionamento dei Comuni.

Oltre a Berardini, che è stato consigliere comunale a Teramo prima di essere eletto in Parlamento, sono intervenuti a parlare della loro esperienza tra gli scranni del municipio anche i consiglieri comunali vastesi dei Cinque Stelle, Dina Carinci e Marco Gallo.

"Credo - commenta Carmela Grippa - che il corso di formazione sul funzionamento del Comune, organizzato lo scorso 13 aprile a Vasto, sia stato un successo di partecipazione, per semplicità e chiarezza espositiva del relatore e collega Fabio Berardini, ma anche perché è stato raggiunto l'obiettivo: trasmettere nuovi strumenti di carattere amministrativo agli intervenuti, che ringrazio. In tal senso, sento di dire che si è trattato di un proficuo momento di formazione e di un'opportunità importante anche per quanti hanno seguito i due moduli formativi grazie alla diretta Facebook che avevamo organizzato. Notevoli anche gli interventi di Gianluca Castaldi, Pietro Smargiassi e dei consiglieri comunali Marco Gallo e Dina Carinci, che hanno portato testimonianze concrete del loro operato. Sono soddisfatta che ci sia stata un'ottima risposta del territorio, segno, questo, che il Movimento 5 Stelle resta una forza politica costantemente accanto ai cittadini e dentro alle tematiche del territorio, che restano sempre di primaria importanza".