Dinamo Roccaspinalveti ancora in testa a due giornata dalla fine. L’Odorisiana inguaia la Virtus

Continua in vetta la corsa della Dinamo Roccaspinalveti seguita a breve distanza dal Perano e da un Di Santo Dionisio frenato dalla pioggia.

I biancoverdi hanno espugnato il campo dei Draghi San Luca con la rete di Grimaldi portando i tre punti a casa necessari a mantenere il primato in classifica.

A due lunghezze c'è il Perano che oggi si è sbarazzato del San Buono con il risultato di 3 a 1; il gol della bandiera dei sanbuonesi è stato siglato da Sambrotta. Il Di Santo Dionisio per riavvicinarsi alla vetta dovrà disputare il recupero della gara odierna contro l'Atletico Roccascalegna sospesa per pioggia.

Dietro perde il Casalanguida in trasferta contro il Fossacesia '90. Finisce 3 a 2 per i padroni di casa, ai biancazzurri non bastano le reti di Di Croce e Di Marco.

Torna alla vittoria la Sansalvese che si porta a un punto dal Casalanguida grazie al 2 a 0 inflitto allo Sporting Altino, avversario di certo non agevole. I padroni di casa vincono grazie alle reti di Madonna (calcio di rigore) e Di Laudo.

Infine, a due giornate dal termine si fa sempre più accesa la lotta salvezza dalla quale arrivano risultati pesanti. L'Odorisiana infatti espugna Carunchio imponendosi 2 a 1 grazie alle reti di William Stanisci e Alessandro La Trofa. Al 60'st i padroni di casa accorciano con Giovanni Turdò.

Grazie a questi tre punti, gli odorisiani – che nella prima parte di campionato sembravano spacciati – superano la Virtus Tufillo che ha perso 1 a 0 a Rocca San Giovanni portandosi a un punto dai Draghi San Luca. I tufillesi, ora ultimi, domenica prossima riceveranno proprio i Draghi con la possibilità di agganciarli a quota 20.

LA 13ª GIORNATA DI RITORNO

Fossacesia '90 - Casalanguida 3-2

Atletico Roccascalegna - Di Santo Dionisio sosp.

Draghi San Luca - Dinamo Roccaspinalveti 0-1

Carunchio - Odorisiana 1-2

Perano - San Buono 3-1

Sansalvese - Sporting Altino 2-0

Virtus Rocca San Giovanni - Virtus Tufillo 1-0

Tornareccio - Virtus Castel Frentano 3-2

LA CLASSIFICA

Dinamo Roccaspinalveti 64



Perano 62

Di Santo Dionisio 59*

Fossacesia '90 59

Sporting Altino 49



Virtus Castel Frentano 45

Casalanguida 40

Sansalvese 39

San Buono 33

Virtus Rocca San Giovanni 33

Tornareccio 33

Carunchio 28

Atletico Roccascalegna 27*



Draghi San Luca 20

Odorisiana 19



Virtus Tufillo 17

LA PROSSIMA GIORNATA

Odorisiana - Atletico Roccascalegna

Dinamo Roccaspinalveti - Carunchio

Virtus Tufillo - Draghi San Luca

Di Santo Dionisio - Fossacesia '90

Sporting Altino - Perano

Casalanguida - Sansalvese

San Buono - Tornareccio

Virtus Rocca San Giovanni - Virtus Castel Frentano