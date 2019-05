Al torneo Kinder di San Severo in evidenza i giovani del CT Vasto

Brillanti risultati al Torneo Kinder di San Severo per gli allievi della scuola di tennis del CT "A.Boselli" di Vasto. I ragazzi allenati da Danilo Licitra e Marianna Perpetua hanno ottenuto successi in molte categorie giovanili. Nell'under 10 maschile successo di Luca La Palombara, nell'under 10 femminile si è imposta Debora Castellano. Vittoria anche per Alessandro Scalzo nell'under 11 maschile e di Michele Priscianteli nell'under 13 maschile.

Risultati accolti con grande soddisfazione dal direttivo del CT Vasto e dai tecnici che seguono con attenzione il percorso formativo dei giovani tennisti.