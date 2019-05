Pallamano Vasto, domenica l’under 15 in campo per un triangolare con Pescara e Silvi

Tornano in campo i ragazzi della Pallamano Vasto. Domenica 14 aprile, dalle 15 alle 18, la palestra ex Salesiani in via Santa Caterina da Siena ospiterà il triangolare under 15 misto in cui i ragazzi della formazione vastese affronteranno i pari età di Pescara e Silvi.

"Sarà una giornata all' insegna del divertimento per una giovane squadra vastese al primo anno di attività agonistica in uno sport splendido che saremmo lieti di farvi conoscere - dicono i dirigenti della Pallamo Vasto -. Per questo vi aspettiamo numerosi domenica".