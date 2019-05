Nel Vastese 3ª vincita al 10 e Lotto: 100mila euro a San Salvo

Periodo fortunato per i giocatori di 10 e Lotto del Vastese. Terza vincita da svariati zeri nel giro di due mesi: se a febbraio e a marzo la dea bendata aveva baciato Pollutri, ora tocca a San Salvo, dove festeggia la tabaccheria-ricevitoria di Giuseppina Budano, in via Grasceta. Il bottino è di quelli grossi: 100mila euro vinti scommettendo appena 3 euro al 10 e Lotto 5 minuti.

Bocche cucite, come sempre, sull'identità del fortunato.

Fatto sta, che il gioco della Lottomatica continua a regalare sorrisi agli scommettitori del Vastese. Il 4 febbraio, a Pollutri, la prima vincita: 30mila euro [LEGGI]. Il 30 aprile il bis, ma con uno zero in più: 100mila euro [LEGGI], sempre nell'edicola-tabaccheria-ricevitoria Mille Idee di Elvira Di Carlo, dove proprio ieri, sempre al 10 e Lotto, uno scommettitore si era messo in tasca cinquemila euro, cifra da non disdegnare. Soprattutto di questi tempi.