Incognita Progetto Sud, Marcello: "Lavoriamo a eventi di richiamo con lo stesso staff"

L'annuncio dalla pagina ufficiale dell'evento aveva allarmato i tanti fan di Progetto Sud, la tre giorni di concerti gratuiti di San Salvo Marina [LEGGI]. "Progetto Sud rimarrà un bellissimo ricordo", era – sintetizzato – il messaggio.

La manifestazione arrivata l'anno scorso alla quinta edizione con tutta probabilità non si farà, ma il Comune sta lavorando con lo stesso staff per realizzare un'altra serie di eventi che prenderà un altro nome.

I dettagli per ora non si conoscono, l'assessore al Turismo del Comune di San Salvo, Tonino Marcello spiega a zonalocale.it: "Stiamo lavorando a un'altra manifestazione supportati dallo stesso staff di Progetto Sud e proprio in queste ore stiamo mettendo a punto i dettagli. Probabilmente non avrà lo stesso nome, ma non ancora decidiamo come presentarlo. Si può dire che stiamo rivedendo il format: alcuni eventi all'interno di questa manifestazione potrebbero svolgersi di giorno e in date non consecutive".

Per quanto riguarda le altre iniziative, dopo la pausa dell'anno scorso, potrebbe tornare la Notte bianca con una formula rivista. La New Generation, l'associazione organizzatrice, ha presentato una proposta in Comune che è ancora in valutazione. "Stiamo discutendo anche con loro, hanno chiesto un cambio di dislocazione", conclude Marcello.