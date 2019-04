I vastesi Cerritelli, Molino e Di Santo alla Coppa delle Regioni di tennistavolo

Prende il via oggi al Pala Poli di Molfetta la 39ª edizione della Coppa delle Regioni di Tennistavolo, importante manifestazione pongistica giovanile riservata alle selezioni regionali.

Sono tre i vastesi, tesserati per il Tennistavolo Vasto, selezionati dal tecnico Paolo Caserta, in sostituzione del referente regionale Marco Prosperini: Margherita Cerritelli, alla sua ultima partecipazione, Flavia Molino e Nicolò Di Santo. Con loro Dejan Papini dell’Antoniana Pescara e Andrea Franciosi del San Nicolò a Tordino. La squadra abruzzese parte testa di serie n° 9 nella seeding list e lotterà per il passaggio nel girone contro la Sicilia, testa di serie n° 2, le Marche ed il Friuli Venezia Giulia.

La mattinata sarà particolarmente intensa, perché al suo interno si svilupperà l'iniziativa promozionale della FITeT, in adesione al World Table Tennis Day. Il Palazzetto sarà invaso da circa 200 allievi delle scuole di Molfetta, che hanno preso parte al progetto "Racchette di Classe" e che riceveranno le magliette della manifestazione.

Durante la Coppa delle Regioni si terrà anche la Consulta dei presidenti regionali FITET alla quale prenderà parte anche il Presidente della Fitet Abruzzo, Stefano Comparelli, che certamente coglierà l’occasione, durante le pause dei lavori, per effettuare delle sortite presso il Pala Poli per sostenere la rappresentativa. "L’Abruzzo viene fuori da un settimo posto conquistato lo scorso anno, miglior piazzamento di sempre e non sarà facile ripetersi quest’anno, ma siamo certi che i nostri ragazzi sapranno farsi valere nonostante qualche assenza importante che avrebbe sicuramente aiutato nel passaggio del girone".