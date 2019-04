Si complica la vicenda della terza vasca sequestrata: la membrana a protezione del terreno è rotta

La terza vasca del Civeta sotto sequestro, che fino al 20 marzo scorso – giorno dell'ordinanza della Procura della Repubblica di Vasto – ha ricevuto i rifiuti da Vastese, Campania, Lazio, Puglia e Marche, è rotta: la geomembrana a protezione del terreno che dovrebbe evitare la fuoriuscita di percolato è strappata. Sopra il cotto l'acqua bollita si direbbe in questi casi.

LA ROTTURA - Il fatto nuovo è emerso durante il consiglio comunale di Cupello di ieri pomeriggio che ha visto la massiccia partecipazione dei cittadini a testimonianza della delicatezza del tema.

A rivelarlo è stato il sindaco Fernando Travaglini – che nei giorni scorsi è stato dai Noe di Pescara – durante la risposta al primo intervento di D'Amico.

"La cosa grave – ha detto – è che c'è un cedimento della vasca con la rottura della biomembrana. Si tratta sicuramente un problema serio e bisogna intervenire. Come faccio a firmare una richiesta di dissequestro, peraltro già presentata dalla Cupello Ambiente? Bisogna vederci chiaro. Se n'è parlato troppo di questo problema. Bisogna far lavorare con calma gli inquirenti e i Noe. Sicuramente in futuro faremo in modo di far conferire solo i rifiuti consortili, ma la vasca va riparata. Non può ricevere altri rifiuti, non c'è posto per depositarli".

Dall'intervento di Travaglini non sono emersi altri elementi e non è noto se il danneggiamento sia avvenuto prima o dopo il sequestro. A quanto pare la rottura della geomembrana è dovuta a uno scivolamento della discarica e altri punti della stessa vasca da 450mila metri cubi sarebbero a rischio.

Si tratta di un'ulteriore criticità emersa solo dopo il sequestro. L'ordinanza del procuratore della Repubblica Giampiero Di Florio si basava sul conferimento extra-regionale (sul quale la Cupello Ambiente ha imperniato il ricorso al tribunale del riesame facendo riferimento a una diversa interpretazione di quanto disposto dall'Aia), subito dopo il blitz dei Noe sono trapelati anche i controlli sulla natura dei rifiuti conferiti e, quindi, ieri il rischio che la protezione del terreno non faccia il proprio compito. La stessa membrana – in altri punti – era stata danneggiata negli incendi del giugno 2018 e sostituita in alcune zone [LEGGI].

LA PROPOSTA DI D'AMICO E POLLUTRI - I consiglieri di opposizione Camillo D'Amico, Angelo Pollutri e Giuliano Tambelli hanno proposto di "aprire un discorso relazionale con la procura della Repubblica di Vasto per far conferire, dopo scrupolosi controlli, in questa discarica solo i rifiuti dei comuni consorziati. Non è una proposta campata per aria. Il sequestro ha causato un blocco del servizio sul territorio. Ha decretato di fatto un aumento stimato del 20%. Oggi, inoltre, l'impianto è fermo con il rischio che saltino i posti di lavoro".

Pollutri ha poi chiesto di convocare gli altri sindaci del territorio per discutere delle emergenze che si corrono, ambientali e sociali.

Compatta la maggioranza che ha respinto la mozione votando contro. "Sono l'autorità sanitaria locale – ha detto Travaglini – e non firmerò mai quella richiesta perché bisogna prima vedere cosa sta dentro quella vasca, cosa sta succedendo dentro quella vasca, si stanno ancora analizzando i rifiuti. Non possiamo tutelare i lavoratori con lo stipendio e facendoli poi andare lì a respirare cose che magari fanno male. Per quanto riguarda i costi aggiuntivi, sono d'accordo col sindaco di Vasto: per quale motivo devono pagare i cittadini se ci sono delle responsabilità? Chi ha sbagliato dovrà pagare".

Infine, sul guasto che ieri ha interessato il Civeta impedendo il conferimento anche degli altri rifiuti, Travaglini ha aggiunto: "Non c'entra niente con la terza vasca, entro sabato-lunedì si sistemerà".