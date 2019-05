Le disastrose condizioni delle strade del Vastese finiscono nei dipinti dell’artista austriaco

Non passerà magari alla storia come il Viaggio in Italia di Goethe, ma l'opera dell'artista austriaco Josef Schützenhöfer racconta di come il dissesto e le vergognose condizioni delle strade provinciali dell'entroterra vastese siano ormai entrati a far parte – da anni – dello scenario quotidiano grazie all'inefficienza dell'ente proprietario rappresentando, inoltre, una sorta di attrazione per i turisti stranieri.

Schützenhöfer, apprezzato pittore in Austria, ha passato alcuni mesi a Palmoli, ospite di amici. Tre mesi fa, ha realizzato numerosi acquerelli sulla vita di paese immortalando con il proprio pennello scene quotidiane, paesaggi, scorci del centro storico e... le classiche e famose frane che costellano la Sp 187. Di questa Provinciale, nel febbraio 2017, si occupò anche "Fuori Tg", programma pomeridiano di Rai 3 [GUARDA LA PUNTATA], con l'inviato Giorgio Galleano (ovviamente da allora non è cambiato nulla).

Uno dei tratti finito nel dipinto si trova a un paio di chilometri dal centro abitato di Palmoli in direzione Carunchio. Uno smottamento ha portato via una parte della carreggiata creando una voragine.

La Sp 187 è in attesa dei lavori finanziati con i famosi 9 milioni di euro del masterplan (ai quali se ne aggiungono altri 4 per la sola fondovalle Treste), ma questi serviranno solo a nuovi asfalti: le frane resteranno frane e le voragini resteranno voragini.

Schützenhöfer è ripartito da poco per l'Austria dove esporrà e venderà le sue opere realizzate in Italia: in questo modo uno dei più fulgidi esempi di questa neonata corrente artistica che potremmo rinominare "Franismo sud-abruzzese", potrà fare bella mostra nel salotto di qualche amante dell'arte.

Fortunatamente il nostro territorio non è solo frane e l'artista, rimasto favorevolmente colpito dalla bellezza dei posti, ha espresso il desiderio di cercare casa a Palmoli così come hanno fatto altri stranieri [LEGGI].

Nei confronti di chi, invece, ogni giorno è alle prese con le scandalose condizioni viarie dell'entroterra andrebbe eretto un monumento al coraggio e alla resistenza.