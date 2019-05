Ripulita l’area antistante l’obitorio. Asl: "Chiesti al Comune più cassonetti"

Ripulita l'area antistante l'obitorio dell'ospedale di Vasto. Ieri Zonalocale aveva pubblicato le foto dei cassonetti stracolmi e dell'immondizia accumulata intorno ad essi [LEGGI].

Oggi la Asl fa sapere che "al Comune e alla società che gestisce lo smaltimento è stata già fatta presente l'insufficienza dei cassonetti a disposizione del presidio, così come per il ritiro sarebbe necessario qualche passaggio in più rispetto al normale calendario. I cumuli sono l'effetto di questa carenza, e non di incuria da parte dellaDirezione medica di presidio che, a fronte di una quantità importante di residuo secco e indifferenziato prodotto, proporzionato alle dimensioni dell'ospedale, non dispone di strumenti alternativi per lo stoccaggio in attesa che il materiale venga ritirato. Le azioni possibili, riferite alla sensibilizzazione al problema dei soggetti preposti, sono state tutte messe in atto".

La Asl, inoltre, comunica che l'obitorio è stato "recentemente ristrutturato".