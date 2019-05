Da Savelli c’è ’Fornelli in farmacia’: "Stiamo scoprendo ricette gustose e sane"

Secondo appuntamento di successo per “Fornelli in farmacia”, lo show cooking organizzato dalla Farmacia Savelli di Vasto con la chef Sabrina Marrollo. Dopo il primo appuntamento dedicato alla preparazione di una colazione sana e gustosa, la salute nel piatto è stata declinata attraverso “la semplicità dei chicchi”. Ingredienti come quinoa, grano saraceno, sorgo e amaranto sono stati utilizzati da chef Marrollo per realizzare ricette molto apprezzate dai partecipanti e facilmente replicabili nella cucina di casa.

Le quattro portate, polpette di grano saraceno, burger di amaranto, insalata di sorgo e verdure e quinoa in primavera, sono state accompagnate dalle informazioni della dottoressa Silvia Stefano sulle proprietà di ogni pseudocereale.

"È un’esperienza molto interessante - commenta Donatella Monaco, avvocato vastese che ha partecipato con attenzione ai due appuntamenti -. Nei due cooking show proposti dalla farmacia Savelli ho avuto modo di apprezzare le qualità della chef Sabrina Marrollo che riesce ad utilizzare magistralmente ingredienti meno conosciuti e meno utilizzati nella cucina tradizionale. Ad esempio, siamo abituati ad utilizzare le solite farine mentre, nel primo incontro, ci ha mostrato come usare la farina d’avena o quella di grano saraceno per realizzare una colazione molto gustosa ed energetica.

La bellezza di queste ricette è che si utilizzano in cucina cereali e pseudocereali antichi che, combinati con verdure e spezie profumate, permettono di realizzare ricette che apportano beneficio alla salute. E il grande impiego di erbe aromatiche rende questi piatti non solo belli da guardare e buoni da mangiare ma anche molto profumati".

L’obiettivo degli incontri curati dalla dottoressa Bianca Maria Taverniti, responsabile del settore alimentazione della farmacia, è di avvicinare tutti ad una cucina sana e ad una alimentazione consapevole. "Non è difficile seguire questi consigli per utilizzare elementi antichi che oggi tornano a far parte della nostra cucina - aggiunge Donatella Monaco -. Basta avere fantasia, scegliere ingredienti freschi e preparare questi chicchi nel modo giusto per un pranzo o una cena ricca di elementi che mantengono la nostra salute".

Questi due primi incontri, a cui ne seguiranno altri nel corso dell’anno, sono stati molto apprezzati dai partecipanti. "Il dottor Ernesto Savelli e la dottoressa Bianca Maria Taverniti hanno saputo andare oltre l’idea tradizionale della farmacia cercando di sensibilizzare e avvicinare al tema dell’alimentazione consapevole i loro clienti. L’alimentazione ha un ruolo molto importante nella vita di tutti i giorni, sia per contrastare l’evolversi delle malattie (diabete, allergie, arteriosclerosi, ipertensione, malattie vascolari fino alle patologie neoplastiche) che per mantenere lo stato di salute".

Farmacia Savelli

Via Giulia, 12 - Vasto

tel. 0873/367249

www.farmaciasavelli.it

informazione pubblicitaria