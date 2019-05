Cupello, convocato il consiglio comunale straordinario sulla situazione del Civeta

Dopo le polemiche di ieri mattina, è stato convocato il consiglio comunale straordinario richiesto dai consiglieri d'opposizione di Cupello Camillo D'Amico, Angelo Pollutri e Giuliano Tambelli [LEGGI].

La riunione dell'assise civica è stata indetta per le 18.30 di oggi in prima convocazione, per le 18 di domani 11 aprile in seconda.

L'unico punto all'ordine del giorno è la situazione del consorzio intercomunale Civeta dopo il sequestro della terza vasca gestita dalla Cupello Ambiente.