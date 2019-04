Premiati i vincitori del concorso "Niente scuse per la salute"

Continua il sodalizio per la promozione della prevenzione tra la Fondazione BCC della Valle del Trigno e l'associazione Lory a colori Onlus che, per il terzo anno consecutivo, hanno organizzato e promosso il concorso artistico per le scuole primarie e secondarie di Primo e Secondo Grado di Abruzzo e Molise dal titolo Niente scuse per la salute.

Il concorso ha come obiettivo quello di promuovere il tema della prevenzione dei tumori presso le scuole del territorio e riflettere in modo più ampio sulla salute e i corretti stili di vita. Gli studenti sono chiamati a realizzare delle produzioni artistiche di varie tipologie che vengono poi valutate da un comitato.

Il concorso si è concluso con la premiazione dei vincitori sabato 6 aprile presso la sala conferenze della BCC della Valle del Trigno a San Salvo alla presenza di numerosissimi studenti, insegnanti e dirigenti scolastici.

Il presidente della BCC della Valle del Trigno, Nicola Valentini, nel saluto iniziale ha ricordato con entusiasmo che il sodalizio con l'associazione Lory a colori prosegue da 3 anni con successo, visto che il Concorso si amplia ogni anno di più e ad oggi coinvolge due regioni, Abruzzo e Molise, portando così nelle scuole un tema importante e complesso quale la prevenzione dalle malattie.

La Fondazione BCC proprio al tema prevenzione ha dedicato l'ultimo fumetto di Raf, mascotte della BCC, sviluppando una breve storia che ha come scenario proprio la realizzazione del concorso con l'associazione Lory a colori. Il fumetto è disponibile gratuitamente in tutte le filiali della BCC e scaricabile dal link: http://www.fondazionebccvalledeltrigno.it/noibanca-16-gennaio-2019/

L'associazione Lory a colori Onlus, nella persona del suo Presidente Monica Marinari, ha posto l'attenzione sul tema della prevenzione e dell'educazione a stili di vita corretti fin dalla giovane età, sottolineando come l'associazione è da sempre impegnata nella promozione della prevenzione e nella sensibilizzazione sui temi oncologici.

Nel presentare e premiare le bellissime opere realizzate, tanti i momenti toccanti: tutte le opere sono state esposte e i video realizzati sono stati visionati con la sincera commozione della platea. Dopo la premiazione, effettuata da Monica Marinari per Lory a Colori e da Alfredo Troilo per la BCC, la merenda non poteva che essere un inno alla salute a tavola: acque aromatizzate alla frutta e pane e olio extravergina di oliva.

Il servizio della giornata sarà realizzato dalla Redazione del TG NOI dell'Istituto Comprensivo Rossetti di Vasto, presto su youtube.

Segue lista dei lavori premiati

Categoria Primaria

1º cl. 1ºC I.C.2 Via Verdi San Salvo (CH)

2º cl. 5ªA I.C.2 Via Verdi San Salvo (CH)

3º cl. 5ªB I.C.2 Via Verdi San Salvo (CH)

Menzione speciale

Pluriclasse 1/2/4/5 I.C. Colozza-Frosolone (IS)

Categoria secondaria 1º sez. A

1ª cl. Greta Di Segni I.C. G. Rossetti Vasto (CH)

2ª cl. Chiara Di Pietro I.C. G. Rossetti Vasto (CH)

3º cl. 2ªA I.C. Petacciato-Palata-Montecilfone (CB)

3ª cl. Gaia Marianacci I.C. G. Rossetti Vasto (CH)

Menzione speciale

Ines Shaba I.C. Roseto2 F. Romani Roseto degli Abruzzi (TE)

Categoria secondaria 1º sez. B

1° cl. Colombo-Di Iorio-Pugliese-Santini-Liscia I.C. Petacciato-Palata-Montecilfone (CB)

2º cl. Angelo Tommarelli I.C. Roseto2 F. Romani Roseto degli Abruzzi (TE)

3º cl. Nicola Mariotti-Federico Barbieri I.C. G. Rossetti Vasto (CH)

Menzione speciale

Alessia Menna I.C. Petacciato-Palata-Montecilfone (CB)

Valentina Marcheggiani I.C. Roseto1 G. D’Annunzio Roseto degli Abruzzi (TE)

Claudio Kaido Brocco I.C. Roseto1 G. D’Annunzio Roseto degli Abruzzi (TE)

Categoria secondaria 2º sez. A

1° cl. Umberto Fabrizio I.S.S. Mattioli San Salvo (CH)

2º cl. Alessia Spatocco Liceo Artistico Pantini-Pudente Vasto (CH)

3º cl. Gabriella Fabrizio I.S.S. Mattioli San Salvo (CH)

Categoria secondaria 2º sez. B

1° cl. Francesco De Micheli-Antonio Falasca I.S. Larino (CB)

2º cl. Francesco Pelliccia I.S.S. Mattioli San Salvo (CH)

3º cl. II A ITE I.I.S.S. Bojano (CB)