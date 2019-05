Morte sul lavoro: lutto cittadino per i funerali di Roberti. Tre gli indagati

Lutto cittadino a Lentella in occasione dei funerali di Massimo Roberti. Il 40enne è morto giovedì scorso in un incidente sul lavoro in un capannone di Mafalda (Cb) cadendo dal tetto dove stava sostituendo alcuni pannelli insieme ad altri lavoratori [LEGGI].

Il sindaco lentellese Carlo Moro ha deciso di istituire il lutto cittadino per la gravissima perdita che ha colpito il paese; Roberti era conosciuto da tutti, era stato fino al 2017 il presidente dell'Asd Lentella, squadra militante in Terza categoria. Dopo lo scioglimento della società, molti ragazzi si sono ritrovati negli Aquilotti San Salvo che domenica scorsa ha giocato con il lutto al braccio.

Per quanto riguarda la data dei funerali, si attendono gli sviluppi della giornata di oggi. La procura della Repubblica di Larino ha disposto l'autopsia che potrebbe esserci tra oggi pomeriggio e domattina (nel primo pomeriggio è fissato il giuramento del perito). In base a questo sarà fissata la data dell'ultimo saluto al lentellese; tempi lunghissimi per la famiglia che già nel giorno della tragedia ha atteso ben otto ore e mezzo il nullaosta allo spostamento della salma da parte del sostituto procuratore Marianna Meo all'obitorio dell'ospedale di Termoli dove si trova tutt'ora.

Gli indagati per questa ennesima vittima del lavoro sono tre: il titolare del capannone, il titolare dell'altra ditta che stava operando con Roberti sul tetto e il direttore dei lavori.